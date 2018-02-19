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Muş'ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Muş'ta yolcu otobüsüyle hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Muşta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

19 Şubat 2018 11:31

Alınan bilgilere göre kaza, Muş-Bulanık karayolu Karakale mevkiinde meydana geldi. Muş'tan Malazgirt'e gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KSP 59 plakalı özel bir yolcu otobüsü, karşı yönden gelmekte olan Mehmet Çelik yönetimindeki 35 AC 2072 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Çelik ile Filiz Aykuş olay yerinde hayatını kaybederken, Türkan Sabırlı, Mehmet Sabırlı, Baran Çelik ve Kıyasettin Sabırlı yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazada araçta sıkışarak hayatını kaybeden 2 kişi ise İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
 

Nejdet Armağan
 

 

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