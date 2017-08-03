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Muş’ta FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Muş’ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.

Muşta FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

03 Ağustos 2017 10:37

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock’u kullandığı tespit edilen; ilimiz cezaevinde tutuklu bulanan bir kişi, Muş merkezli 15 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında firari olan bir şahıs ve örgütün sözde mahrem imamının ifadesinde adı geçen iki kişi olmak üzere toplam 4 şahıs yakalanmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir” denildi. 

Nejdet Armağan


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