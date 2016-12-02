Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında örgütün askeri birimlerinde 'mahrem imam' adı altında faaliyet yürüten 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Mahrem imamlarla irtibatlı olduğu anlaşılan 2 üsteğmen ve 1 teğmenin de yakalandığının ifade edildiği açıklamada, "Şahıslarla ilgili adli soruşturma devam etmektedir. Ayrıca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 2 kişi yakalanmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir" denildi.

Nejdet Armağan