Muş Fen Lisesi bahçesinde bulunan halı sahanın çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Okulların tatil edilmesi ve olayın akşam saatlerinde olması büyük bir faciayı önlerken, öğrenciler çökme anını cep telefonuyla kaydetti. Olayı cep telefonuyla çeken Emrecan Yoloğlu isimli öğrenci, pansiyonda oturduklarını ve hava almak için camı açtıklarını söyledi. O esnada halı sahada bazı demirlerin düşmeye başladığını dile getiren Emrecan Yoloğlu, "İlk başta birkaç tane demir sesi geldi ve halı sahanın çökeceğini anladım. Sonra çökme anını kameraya aldım. Sonra büyük bir gürültü geldi. Büyük bir gürültüyle yıkıldı" dedi.

Mehmet Urhan isimli öğrenci de sahanın büyük bir gürültüyle çöktüğünü belirterek, "Pansiyondaydık ve Erencan hava almak için camı açtı. Büyük bir gürültü duyduk ve cama çıktığımızda halı sahanın çöküşünü gördük. Büyük bir gürültüyle çöktü. Arka taraftan yıkılmaya başladı" diye konuştu.

Nejdet Armağan

