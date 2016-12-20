Kentte yağan kar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, soğuk hava iş makineleri ve araçların donmasına yol açtı. Muş Belediyesine ait iş makineleri, soğuk havanın etkisini arttırmasıyla kapalı garajda dondu. İş makinelerinin altına el arabalarıyla ateş bırakan belediye personelleri, araçların çalışması için yoğun çaba sarf etti. Araçları donan vatandaşlar ise takviye ve pürmüz tüpüyle donan araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Donan iş makineleri için belediye garajına gelen Belediye Başkanı Feyat Asya, araçların bir an önce ısıtılarak işbaşı yapması için personellere talimat verdi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Asya, bir haftadan beri yağan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yürüttüklerini kaydetti. Son iki günün aşırı soğuk olmasından dolayı iş makinelerinin kapalı garajda donduğunu ifade eden Başkan Asya, “Hava sıcaklığının eksi 30 dereceyi bulması, araçlarımızın ekseriyetini dondurmuş durumda. Sabahın erken saatlerinde ekiplerimiz araçlarını önce ısıtmak şartıyla altlarına ateş bıraktıktan sonra çalışma alanına ancak intikal edebildiler. Öğle saatleri olmasına rağmen hala iş makinelerimiz çalışmıyor. Bu anlamda kar yağışıyla birlikte soğuk havanın etkisini göstermesinden dolayı ekiplerimiz zor şartlarda çalışmaktadır. Dileğimiz, inşallah bu havaların normale dönüşmesi ve çalışmalarımıza son sürat devam etmek. Özellikle iş makineleri, greyder ve dozerler donmuş durumda. Kamyonlarımız da donmuştu, onlara sabah erken saatlerde müdahale edildi ve çalıştırıldı. Ancak itfaiye araçlarımız, vidanjör ve kanalizasyon açma iş makinelerimiz şu anda donmuş durumdadır. Kapalı garaj içerisinde bu araçlarımız donmuş durumda. Isıtma sistemi olarak hangarımızın içerisinde kalorifer var. Yalnız hangar büyük olduğu için hava sıcaklığı da sıfırın altında 30 dereceye kadar düşünce yeterli olmadı” dedi.

Aracı donan Kadri Gürtürk isimli vatandaş ise yaklaşık bir haftadan bu yana Muş’ta kuru soğukların olduğunu belirterek, “Malum araçlar çalışmıyor. Araçlar çalışmayınca ateşle ısıtarak çalıştırıyoruz. Araçlar donmuş. Sabahları genelde ateş ve pürmüzle ısıtmaya çalışıyoruz. Galiba şu anda hava sıcaklığı eksi 28 derece olması lazım” şeklinde konuştu.