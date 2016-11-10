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Muş'ta kaçak otomobil ele geçirildi

Muş'un Bulanık ilçesinde yapılan yol kontrollerinde kaçak otomobil ele geçirildi.


10 Kasım 2016 17:59

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesi mevkiinde yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesi çalışmasında, Bulgaristan'dan yasadışı yollarla yurda sokulan ve piyasa değeri 65 bin TL olan bir kaçak otomobil ele geçirildi. Otomobildeki şahsın alınan ifadesinden serbest bırakıldığının belirtildiği açıklamada, aracın ise Van Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındığını belirtildi. Açıklamada, "Duyarlı vatandaşlarımızın 156 Jandarma İmdat telefonlarına her türlü ihbarları bildirmeleri emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır" ifadelerine yer verildi. 

Nejdet Armağan

Etiketler: Kaçak otomobil, Muş


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