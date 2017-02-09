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Muş'ta kar kalınlığı 5 metreyi geçti

Muş'un Hasköy ilçesiyle Bitlis'in Mutki ilçesini birbirine bağlayan güvenlik yolunda, 5 metreyi bulan karda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Muşta kar kalınlığı 5 metreyi geçti

09 Şubat 2017 11:37
Muş'ta kar kalınlığı 5 metreyi geçti - Tıkla İzle

Meteoroloji verilerine göre, Türkiye'de en fazla kar alan ili olan Muş'ta, kar kalınlığı yer yer 5 metreyi buldu. Çığ tehlikesinin bulunduğu ve sisten dolayı görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü Hasköy-Mutki güvenlik yolunda, İl Özel İdaresinin arazi tipli araçları dahi ilerlemekte güçlük çekiyor. Bölgede yapılan karla mücadele çalışmasını inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, geçtiğimiz hafta 3 gün aralıksız yağan karın ardından yolun ulaşıma kapandığını söyledi.

Muş'ta kar kalınlığı 5 metreyi geçti

Bölgede kar kalınlığının yer yer 5-6 metreyi bulduğunu ifade eden Mehmetşah Şentürk, "Ekiplerimiz durmadan çalışıyor. İnşallah 24 saat içerisinde yolu ulaşıma açacağız. Bazı yerlerde özellikle tipiden dolayı 6 metreyi bulan kar birikintisi var. Ekiplerimiz durmadan çalışacak. Bulunduğumuz alan yüksek ve dağlık kesim olduğu için çığ tehlikesi mevcut. Ekiplerimiz bu işin riskini bilerek çalışıyor. Amacımız halka hizmet" dedi. 

Etiketler: kar kalınlığı, Muş


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