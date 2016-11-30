Kentte etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Öğlen saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışının ardından kent beyaza bürünürken, ulaşımda da aksamalar yaşanmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Meteorolojiden yapılan açıklamada, 1 Aralık Perşembe günü Doğu Anadolu Bölgesinde karla karışık yağmur ve kar şeklindeki yağışların görüleceği bildirildi. Açıklamada, “Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Hasköy ilçesinden il merkezine gelmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 49 F 0158 plakalı kamyonet ise, Muş-Bitlis karayolunun TOKİ mevkiinde yoğun kar yağışından dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü. Ölen ve yaralananın olmadığı kazada, yan yatan araçta bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Nejdet Armağan

MUŞ