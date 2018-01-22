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Muş'ta karla mücadele çalışması

Muş'ta kırsal alanda 3 gün önce etkili olan ve ulaşımın sağlanamadığı Muş-Kozma Dağı karayolu, Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Muşta karla mücadele çalışması

22 Ocak 2018 10:28

Muş'ta özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşları etkileyen kar yağışı, ulaşımı da olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapalı olan Muş-Kızılağaç beldesi, Kurtuluş mezrası ve Kozma Dağı bölgesi, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri tarafından bölgede kar savurma aracı, greyder ve actros kar temizleme aracıyla yapılan çalışmada, zaman zaman zor anlar da yaşanıyor. 

Yapılan çalışmayla ilgili olarak açıklamalarda bulunan iş makinesi operatörü Nedim Gök, Kızılağaç yolunu ulaşıma açmaya başladıklarını ifade ederek, "Bazı yerlerde 1,5-2 metreye yakın kar var. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi. 

Uğur Ulu
 

Etiketler: kar, Muş

 

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