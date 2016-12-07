Diğer
Kategoriler

Muş'ta kurtarma operasyonu

Muş'ta güvenlik gerekçesiyle kapalı olan Muş-Kulp karayolunda 7 saat mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Muşta kurtarma operasyonu

07 Aralık 2016 23:53
Muş'ta kurtarma operasyonu - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre, araçlarına parça almak üzere Muş'tan Diyarbakır'a giden ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu Vahit Karaboğa yönetimindeki 49 AT 982 plakalı otomobil, Muş-Kulp karayolunun Kozma Dağı mevkiinde kara saplandı. Yaklaşık 2 saat boyunca aracını çıkarmak için uğraşan vatandaşlar, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nü arayarak yardım istedi. Kar ve tipi nedeniyle güçlükle ilerleyen AFAD ve jandarma ekipleri, 3 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Burada asker ve AFAD ekipleri tarafından saplandığı yerden çıkartılan araç, Muş'a geri döndü.

Aracına parça almak için Diyarbakır'a gitmeye çalıştıklarını söyleyen araç sürücüsü Vahit Karaboğa, "Saat 4'ten beri burada mahsur kaldık. 7 saattir kurtarılmayı bekliyorduk. Kurt korkusundan dolayı araçtan çıkamadık. AFAD ekipleri gelerek bizi kurtardı" dedi.
Fuat Taylan isimli vatandaş ise, "7 saat boyunca burada mahsur kaldık. AFAD ve Mehmetçik gelerek bizi kurtardı. Sağ olsunlar, devletimiz gelip bize yetişti" diye konuştu. 

Nejdet Armağan 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç