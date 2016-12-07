Alınan bilgilere göre, araçlarına parça almak üzere Muş'tan Diyarbakır'a giden ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu Vahit Karaboğa yönetimindeki 49 AT 982 plakalı otomobil, Muş-Kulp karayolunun Kozma Dağı mevkiinde kara saplandı. Yaklaşık 2 saat boyunca aracını çıkarmak için uğraşan vatandaşlar, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nü arayarak yardım istedi. Kar ve tipi nedeniyle güçlükle ilerleyen AFAD ve jandarma ekipleri, 3 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Burada asker ve AFAD ekipleri tarafından saplandığı yerden çıkartılan araç, Muş'a geri döndü.

Aracına parça almak için Diyarbakır'a gitmeye çalıştıklarını söyleyen araç sürücüsü Vahit Karaboğa, "Saat 4'ten beri burada mahsur kaldık. 7 saattir kurtarılmayı bekliyorduk. Kurt korkusundan dolayı araçtan çıkamadık. AFAD ekipleri gelerek bizi kurtardı" dedi.

Fuat Taylan isimli vatandaş ise, "7 saat boyunca burada mahsur kaldık. AFAD ve Mehmetçik gelerek bizi kurtardı. Sağ olsunlar, devletimiz gelip bize yetişti" diye konuştu.

Nejdet Armağan