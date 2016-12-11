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Muş'ta otomobil ile tır çarpıştı: 3 ölü

Muş'ta tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Muşta otomobil ile tır çarpıştı: 3 ölü

11 Aralık 2016 15:27

Alınan bilgilere göre, Mahmut Yılmaz idaresindeki 13 FC 642 plakalı otomobil, Hasköy ilçesine bağlı Gökyazı köyü mevkiinde karşı şeride geçerek Cüneyt Uçkun idaresindeki 33 DFA 86 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yılmaz ile yanındaki Seyfettin Kaçar olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan ve kimliği henüz belirlenemeyen yaralı ise, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Bitlis'in Güroymak İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Nejdet Armağan
MUŞ 


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