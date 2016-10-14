Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Varto ilçesi Kolan köyü Ahmet ve Sekizyayla deresi bölgesinde operasyonel çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "14 Ekim 2016'de yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından ağaç, çalı ve kaya altlarına yerleştirilmiş, 11 el yapımı patlayıcı düzeneği, (6 piknik tüpü, 5 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü patlamaya hazır halde), ayrıca el yapımı patlayıcı düzeneği hazırlanmak üzere 27 boş piknik tüpü, 6 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, ateşleme sisteminde kullanılmak üzere hazırlanan 4'lü pil bloğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Tespit edilen el yapımı patlayıcıların İl Jandarma Komutanlığı PAMİT ekiplerince kontrollü bir şekilde imha edildiği belirtilen açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Nejdet Armağan

