Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birliklerce yapılan araştırma sonucunda; Korkut ilçesi Altınova Beldesi'nde ikamet eden 3 kişinin 2014 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünün kamplarına gittikleri, burada düzenlenen şenliklere katıldıkları, fotoğraf çektirdikleri ve Muş ilinde örgüt propagandası yapmak üzere görevlendirildiklerinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Şahıslardan 2 (iki)’sinin Korkut İlçesi Altınova Beldesine geldiklerinin tespit edilmesi üzerine her iki şahısta yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 kişinin de yakalanması için çalışmalar devam etmekte olup, konu ile ilgili adli işlemler devam etmektedir. Muş il genelinde halkımızın huzur ve güvenliği için her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir. Vatandaşlarımızın her türlü ihbarları ilimizde emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.