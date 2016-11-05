Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, “Muş merkezde devam eden operasyonda 18 adet sığınak, dokuz adet mevzi, üç adet avcı boy çukuru, üç adet depo tespit edilmiş ve ele geçirilen muhtelif yaşam malzemeleri yerinde imha edilmiştir” denildi.

