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Muş'ta PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş'un Varto ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik yapılan arazi taramasında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muşta PKKya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

06 Nisan 2018 16:47

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 'Şehit Piyade Uzman Çavuş Bekir Anıl Erdal 2018-49’ operasyonu yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Varto İlçesi, Teknedüzü Köyü kırsalında yapılan arazi taramasında PKK/KCK BTÖ mensuplarına ait, 7 adet Kaleşnikof tüfek ve 12.471 adet Kaleşnikof tüfek fişeği, 1625 adet M-16 tüfek fişeği ve 892 adet PKMS Bixi fişeği, 125 adet G3 tüfek fişeği ve 9 adet el bombası, 30 adet metal Kaleşnikof tüfek şarjörü ve 12 adet el bombası fünyesi, 4 adet plastik M-16 tüfek dipçiği ve 2 adet Kaleşnikof tüfeğine ait seyyar dipçik, 1 adet RPG-7 roketatar mühimmatı (Antitank) ve 1 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 adet keskin nişancı tüfek dürbünü, 3 adet M-16 tüfek yayı, 4 adet M-16 tüfek icra yayı, 2 adet el telsizi, 7 adet güç kaynağı devresi, 3 adet saat (bomba düzeneği için), 3 adet fotosel (bomba düzeneği için), 1 adet elektrik devresi (patlayıcı madde düzeneği için hazırlanmış), 4 adet şarjör kütüklüğü, 2 adet deri tabanca kılıfı, 1 adet tabanca şarjör kılıfı, 1 adet 9 mm tabanca şarjörü ve 100 m elektrik kablosu, 58 adet büyük pil, 38 adet kalem pil, 2 adet adaptör, 2 adet el feneri, 1 adet 12 kg’lık tüp, 5 paket yapıştırıcı, 2 tüp sprey boya, 2 paket sargı bezi, 2 adet yara bandı, 1 adet enjektör, 1 paket pamuk, 1 tablet ilaç, çok sayıda örgütsel doküman, yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili adli tahkikata başlanılmıştır" denildi.
Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için il genelinde terörle mücadele vurgusu yapıldı.  

Uğur Ulu - Fatih Çelik

Etiketler: Muş

 

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