Muş’ta PKK’ya ait çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Aralık 2017 tarihinde ‘Şehit J.Ütğm. Rahim Çelik 2017-15 operasyonu’ icra edilmiştir. Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik merkez Kızılağaç beldesi, Suluca köyü, Başak mezrası bölgesinde yapılan arazi aramasında; naylon poşete sarılı ve toprağa gömülü vaziyette 25 metre kablo, 4 adet büyük boy pil, 1 adet terör örgütü mensuplarının giydiği yelek, 1 adet terör örgütünü simgeleyen arma, 1 çift ayakkabı, 1 çift spor ayakkabı, 1 adet kazma, 1 kilo çay, muhtelif miktarda mutfak ve temizlik malzemeleri ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak adli işlemlere başlanmıştır. İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.