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Muş’ta PKK’ya ait çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

Muş’ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda PKK terör örgütüne ait toprağa gömülü çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Muşta PKKya ait çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

26 Aralık 2017 18:53

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Aralık 2017 tarihinde ‘Şehit J.Ütğm. Rahim Çelik 2017-15 operasyonu’ icra edilmiştir. Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik merkez Kızılağaç beldesi, Suluca köyü, Başak mezrası bölgesinde yapılan arazi aramasında; naylon poşete sarılı ve toprağa gömülü vaziyette 25 metre kablo, 4 adet büyük boy pil, 1 adet terör örgütü mensuplarının giydiği yelek, 1 adet terör örgütünü simgeleyen arma, 1 çift ayakkabı, 1 çift spor ayakkabı, 1 adet kazma, 1 kilo çay, muhtelif miktarda mutfak ve temizlik malzemeleri ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak adli işlemlere başlanmıştır. İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

 

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