Muş'ta tarihi eser operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde, 2 şüpheli şahıs ile birlikte iki adet altın sikke, bir adet gümüş sikke, 20 adet bronz sikke, 1 adet altın bilezik, 2 adet bronz yüzük, 1 adet parçalanmış halde cam bilezik, 4 adet taş obje, 8 adet kolye, 1 adet pembe-beyaz renkli taş obje, 1 adet resim çerçevesi, 23 adet değişik çap ve ebatlarda ve değişik renklerde taş obje, 4 adet sivri metal obje, 6 adet eski döneme ait olduğu değerlendirilen kapak ve sayfaları yıpranmış ve bazı sayfaları yırtılmış Arapça yazılı Kuran-ı Kerim olduğu değerlendirilen değişik boy ve ebatlarda kitap, 1 adet çömlek kapağı, 10 adet eski döneme ait olduğu değerlendirilen kırılmış değişik çap ve ebatlarda taş obje ve 1 adet bronz bakır kap ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamındaki operasyonlarımıza kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Nejdet Armağan

