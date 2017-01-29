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Muş’ta tek katlı evler kara gömüldü

Muş'ta etkili olan kar yağışından dolayı tek katlı evler kara gömülürken, kardan tüneller oluştu.

Muşta tek katlı evler kara gömüldü

29 Ocak 2017 09:41

Kentte 2 gün boyunca aralıksız devam eden ve 365 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının en fazla etkili olduğu Kale Mahallesi’nde kardan tüneller oluştu. Karın insan boyunu bulduğu bölgede gazetecilere açıklamalarda bulunan Nurettin Türk isimli vatandaş, "Gördüğünüz gibi insan boyunu bulan kar var. Biz de kendi imkanlarımızla yol açtık. Şu anda kar tünelleri açıp eve gidiyoruz" dedi.

Tek katlı evler kara gömüldü

Tek katlı evlerin yoğunlukta olduğu Kale Mahallesi'nde adeta beyaz esaret yaşanıyor. Kar kalınlığı evlerin çatısına varınca, vatandaşlar zorlanmadan çatılara çıktı. Evin etrafında kar kalınlığının 2 metreyi geçtiğini dile getiren Mehmet Tevfik Saygın isimli vatandaş, "Kar yağışından dolayı çatımız kaybolmuş durumda. Kar kalınlığı 3-4 metreyi bulmuş durumda. Şu anda pencerenin önünü açmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. 

Nejdet Armağan
MUŞ 

Etiketler: Muş


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