Muş'ta terör operasyonu: 11 gözaltı...

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "30 Ekim ile 16 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; ilimiz Korkut ilçesi ve merkez ilçede terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 9 kişi ile ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan 2 kişi yakalanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir. Vatandaşlarımızın her türlü ihbarları emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır" denildi.

Uğur Ulu