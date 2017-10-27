Muş'ta terör operasyonu: 13 gözaltı

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün finans kaynakları ve sözde imam yapılanması ile KESK ve Eğitim-Sen içerisindeki yapıların deşifre edilmesine yönelik çalışma yapılmıştır. Muş merkez ve ilçelerde yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 Kalaşnikof fişeği, kurusıkı tabanca, 4 gram Hint keneviri tohumu ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik oluşumlara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

Nejdet Armağan

