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Muş'ta terör operasyonu: 21 gözaltı

Muş'ta PKK/KCK silahlı terör örgütü işbirlikçilerine yönelik yapılan çalışmalarda 21 şahıs gözaltına alındı.

Muşta terör operasyonu: 21 gözaltı

04 Nisan 2018 15:56

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik il merkezi, Bulanık ve Varto ilçelerinde 3 Nisan 2018 günü yapılan eş zamanlı operasyonda, terör örgütünün talimatları doğrultusunda sözde özyönetim-özerklik açıklamasına katılan, 2018 yılı Nevruz’unda çeşitli yerlerde ateş yakarak terör örgütü lehine slogan atan ve örgüt adına milis-işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 21 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tüfek ve 9 adet dolu fişek, 26 adet kaleşnikof fişeği, 15 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 5 adet kurusıkı tabanca fişeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi. 

Uğur Ulu
 

 

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