Diğer
Kategoriler

Muş’ta terör operasyonu: 3 tutuklama

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçu ve sözde özyönetim ilan eden şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 3 kişi tutuklandı.

Muşta terör operasyonu: 3 tutuklama

12 Mart 2018 16:14

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK Terör örgütüne yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Yapılan çalışmalarda; silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 3 Yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ve şahsın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 2 Yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın da yakalanarak gözaltına alındığı ve şahsın çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı ifade edildi. 

13 Ağustos 2015 tarihinde Varto ilçesinde sözde özyönetim ilan ederek, devlet iradesini tanımayacaklarını beyan eden bir şahsında da yakalanarak gözaltına alındığı ve şahsın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı kaydedilen açıklamada, "Sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen bir kişi, yakalanarak gözaltına alınmış ve şahıs alınan ifadesi akabinde savcılıkça serbest bırakılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde toplam 3 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 1 şahıs ise savcılıkça serbest bırakılmıştır" denildi.  

Uğur Ulu
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç