Muş’ta terör operasyonu: 3 tutuklama

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK Terör örgütüne yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Yapılan çalışmalarda; silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 3 Yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ve şahsın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 2 Yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın da yakalanarak gözaltına alındığı ve şahsın çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı ifade edildi.

13 Ağustos 2015 tarihinde Varto ilçesinde sözde özyönetim ilan ederek, devlet iradesini tanımayacaklarını beyan eden bir şahsında da yakalanarak gözaltına alındığı ve şahsın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı kaydedilen açıklamada, "Sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen bir kişi, yakalanarak gözaltına alınmış ve şahıs alınan ifadesi akabinde savcılıkça serbest bırakılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde toplam 3 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 1 şahıs ise savcılıkça serbest bırakılmıştır" denildi.

Uğur Ulu

