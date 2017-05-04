Diğer
Kategoriler

Muş'ta terör operasyonu: 6 gözaltı

Muş'ta polis ekipleri tarafından yapılan terör operasyonunda Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) üyesi 6 kadın gözaltına alındı.

Muşta terör operasyonu: 6 gözaltı

04 Mayıs 2017 23:57

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün kadın yapılanması olan TJA’ya yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda, HDP Merkez İlçe Eş Başkanı, HDP Varto İlçe Eş Başkanı, DBP İl Genel Meclis Üyesi, DBP Varto İlçe Eş Başkanı ile 2 şahsın yakalanarak gözaltına alındığının ifade edildiği açıklamada, "Şahısların ikametlerinde ve Varto HDP Parti binasında yapılan aramalarda PKK/KCK terör örgütüne yönelik çok sayıda örgütsel doküman, kurusıkı tabanca ve terör örgütü elebaşına ait resimler ele geçirilmiştir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi. 

Nejdet Armağan

Etiketler: Muş, terör operasyonu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!