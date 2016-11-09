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Muş'ta terör operasyonu

Muş'un Varto ilçesinde gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı.

Muşta terör operasyonu

09 Kasım 2016 18:51

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, 23 Kasım 2015 tarihinde Muş-Varto karayolu Yedikavak köyü bölgesinde el yapımı patlayıcı madde patlatılmak suretiyle 6 jandarma personelinin yaralanması, Varto ilçesi ve köylerinde GSM baz istasyonlarının el yapımı patlayıcı kullanarak tahrip edilmesi, 16-17 Ağustos 2015 tarihinde Varto ilçesinde ilan edilen sözde özerklik faaliyetlerine destek olmak maksadıyla hendek ve barikat kurulması, 27 Nisan 2016 tarihinde Muş-Varto karayolu Taşdibek köyü mevkiinde karayoluna yerleştirilen el yapımı patlayıcının Varto İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı aracın geçişi esnasında patlatılması sonucu 2 polis özel harekat memurunun şehit olması ve bir polis memurunun yaralanması olaylarını gerçekleştiren PKK/KCK bölücü terör örgütü mensupları ile irtibatlı ve işbirliği içerisinde olduğu tespit şahıslara yönelik olarak Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 3 Kasım 2016 tarihinde Varto ilçesi ve köyleri ile Malatya’nın Battalgazi ilçesinde eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 11 şahıstan 7’sinin çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konulduğu ve 4 kişinin ise 'adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı' ile serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, il genelinde terörle mücadele kapsamındaki çalışmaların kararlı bir şekilde devam edeceği bildirildi. 

Nejdet Armağan


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