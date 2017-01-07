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Muş’ta terör operasyonu

Muş'ta düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Başka bir operasyonda da sosyal medya hesabından 'terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı' iddia edilen 23 şüpheli gözaltına alındı.

Muşta terör operasyonu

07 Ocak 2017 00:50

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, terör örgütü PKK'ya yönelik bazı adreslere düzenlenen operasyona 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen şüphelilerden eski HDP İl Başkanı N.R.E. ve 3 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 kişi gözaltına alındı
TEM ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 23 kişi gözaltına alındı.
Konuyla ilgili Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, TEM Şube Müdürlüğünün, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, sosyal paylaşım hesaplarından PKK/KCK silahlı terör örgütü ve yöneticilerini övücü, örgüte katılımı teşvik edici mahiyette, ayrıca devlet büyüklerine ve güvenlik güçlerine yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptıkları tespit edilen 23 şahsın gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadele kapsamındaki çalışmalarımız kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. 

Etiketler: Muş, terör operasyonu


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