Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından yapılan çalışmalarda, merkeze bağlı Güzeltepe ve Kepenek köyleriyle Malazgirt ilçesine bağlı Kadıköy köyünde ikamet eden 3 kişinin 'Terör örgütü propagandası yaptıkları' tespit edildiği ve şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Malazgirt ilçesine bağlı Tatargazi köyü nüfusuna kayıtlı bir kişinin ise PKK/KCK terör örgütüne üye olduğunun tespit edildiği ve şahıs hakkında adli işlem yapıldığı bildirilerek, "İlimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Nejdet Armağan

