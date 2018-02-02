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Muş’ta terör operasyonu: 7 gözaltı

Muş’un Malazgirt ilçesinde jandarma ekiplerince terörle mücadele kapsamında 15 ayrı adrese yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Muşta terör operasyonu: 7 gözaltı

02 Şubat 2018 19:40

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce icra edilen ‘Şehit J.Ütğm. Suat İshakoğlu 2018-13 Operasyonu’ kapsamında alınan arama kararlarına istinaden, Malazgirt ilçesi, İyikomşu Köyünde bulunan toplam 15 ayrı adreste arama yapıldığı kaydedildi. Aramada, 1 adet seyyar dipçikli Kaleşnikof tüfeği 1 adet 7.65 mm. çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet Lazer Magnum marka ruhsatsız otomatik av tüfeği, 4 adet Kaleşnikof tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 7 adet 7,65 mm çapında fişek, 1 adet hücum yeleği ile muhtelif örgütsel doküman ele geçirildiği ve olay ile ilgili 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı kaydedildi. 

Uğur Ulu

Etiketler: Muş, terör operasyonu

 

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