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Muş'ta terör operasyonu !

Muş'un Varto ilçesinde yürütülen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait çeşitli örgütsel doküman ve malzemeler ele geçirildi.

Muşta terör operasyonu !

26 Şubat 2018 10:12

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce ‘Şehit Piyade Uzman Çavuş Bekir Anıl Erdal 2018-24 Operasyonu’ yapıldığı belirtildi. Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik Varto ilçesinin Kolan köyü kırsalında arazi araması yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Yapılan arazi aramasında kayalık arazide saklanmış 8 adet pil, 2 adet sırt çantası, 6x6 metre ebadında branda, 2 adet not defteri (örgütsel doküman), 2 adet mat, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet dolu piknik tüpü, 1 adet radyo, 1 adet Muş kent haritası, muhtelif tıbbi malzeme, 1 adet 250 mililitre makine yağı, 4 adet puşi, 3 takım terörist kıyafeti, 1 adet panço, 1 adet yağmurluk, 1 adet kullanılmış eldiven, 1 adet tişört ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak adli işlemlere başlanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Nejdet Armağan
 

 

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