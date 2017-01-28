Diğer
Kategoriler

Muş’ta terör operasyonu: 8 gözaltı

Muş’ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda sosyal paylaşım sitesi üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan 7 kişi ile terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir kişi gözaltına alındı.

Muşta terör operasyonu: 8 gözaltı

28 Ocak 2017 20:02

Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkeze bağlı Yelalan köyünde bir kişi, Bulanık ilçesine bağlı Kırkgöze, Cankurtaran ve Esenlik köylerinde 5 kişi, Korkut ilçesine bağlı Kapılı köyünde de 1 kişi olmak üzere toplam 7 kişi sosyal paylaşım sitesi üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övdüğü ve örgüt propagandası yaptığının tespit edildiği belirtildi. Varto ilçesine bağlı Sazlıca köyünde ise yapılan kontrol ve arama faaliyetleri esnasında PKK/KCK terör örgününe üye olmak suçundan aranan bir kişinin gözaltına alındığını belirtildiği açıklamada, "Gözaltına alınan 8 kişiyle ilgili adli işlemler devam etmektedir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.

Nejdet Armağan

Etiketler: 8 gözaltı, Muş, terör operasyonu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!