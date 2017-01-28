Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkeze bağlı Yelalan köyünde bir kişi, Bulanık ilçesine bağlı Kırkgöze, Cankurtaran ve Esenlik köylerinde 5 kişi, Korkut ilçesine bağlı Kapılı köyünde de 1 kişi olmak üzere toplam 7 kişi sosyal paylaşım sitesi üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övdüğü ve örgüt propagandası yaptığının tespit edildiği belirtildi. Varto ilçesine bağlı Sazlıca köyünde ise yapılan kontrol ve arama faaliyetleri esnasında PKK/KCK terör örgününe üye olmak suçundan aranan bir kişinin gözaltına alındığını belirtildiği açıklamada, "Gözaltına alınan 8 kişiyle ilgili adli işlemler devam etmektedir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.

Nejdet Armağan