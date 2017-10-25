Muş'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı!

Alınan bilgilere göre kaza, Malazgirt-Bulanık karayolunun 10. Kilometresinde meydana geldi. Bulanık istikametinden Malazgirt istikametine gitmekte olan Serdar Bozkurt yönetimindeki 44 LN 634 plakalı kamyonet, önünde ilerlemekte olan Sait Özer yönetimindeki 49 D 1452 plakalı pancar yüklü traktörü solladığı esnada karşı yönden gelmekte olan Abdulcebbar Aslan yönetimindeki 49 D 4085 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Serdar Bozkurt ve Abdulcebbar Aslan yaralanırken, kamyonette bulunan Serhat Uğuz (15) ise olay yerine hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alınırken, Serhat Uğuz'un cenazesi ise morga kaldırıldı.

Öte yandan kazaya karışan pancar yüklü traktörün sürücüsü Sait Özer'in gözaltına alındığı ve kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.