Muş'ta trafik kazası: 2 ölü!

Alınan bilgiye göre, Bingöl-Muş karayolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 NU 8747 plakalı otomobil, Yaygın Beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak dereye yuvarlandı. Kazada, Muş Alparslan Üniversitesi öğrencilerinden Vedat Tunçay (19) ve Mahir Şimşek (20) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan gençlerin cenazeleri otopsi için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren Vedat Tunçay'ın Konya, Mahir Şimşek'in de Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Nejdet Armağan