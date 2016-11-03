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Muş'ta TÜBİTAK bilgilendirme toplantısı

Muş'ta lise ve ortaokul yöneticilerine yönelik 'TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ve 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması' bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Muşta TÜBİTAK bilgilendirme toplantısı

03 Kasım 2016 17:41

Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Milli Eğitim Müdürü Cevdet Arslan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı ve TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Cemil Tunç, Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile okul idarecileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Cevdet Arslan, Muş’ta TÜBİTAK’a sunulan projeler hakkında bilgi vererek, birçok projenin desteklendiğini söyledi. Öğrencilerin kendilerini ifade etme ve özgüven noktasında projelerin ciddi bir önem arz ettiğini dile getiren Cevdet Arslan, "Öğrencilerimizin kendilerini ifade etme, kendilerine güven kazanma anlamında çok önemli projelerimiz var. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin rehberliğinde herhangi bir proje veya sergiye katıldığı zaman kendilerine güven gelir. Biz de bu projeler ile kendimizi yeniliyoruz. Sadece TÜBİTAK değil, diğer Avrupa projelerinde de böyle. Son yıllarda gerçekten Muş ilimizde önemli anlamda projeler çıkardık. Zor iş başlanılmayan iştir. Gayretli çalıştığımız zaman olacak" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı ve TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Cemil Tunç da, TÜBİTAK´la ilgili yapılan projeler hakkında bilgi vererek, "Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri, temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca biyoloji, kodlama, fizik, kimya, matematik, coğrafya, psikoloji, sosyoloji, tarih, Türk dili ve edebiyatı, teknolojik tasarım ve değerler eğitimi dallarında Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması düzenlenmektedir” şeklinde konuştu. 

Nejdet Armağan


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