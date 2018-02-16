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Muş'ta uyuşturucu operasyonu!

Muş'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda, araç stepnesine zulalanmış 32 kilo 643 gram esrar ele geçirildi.

Muşta uyuşturucu operasyonu!

16 Şubat 2018 10:48

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Van'dan Muş'a gelen bir aracın durdurularak narkotik köpeği ‘Sarp’ın da katılımıyla arama yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Yapılan aramada, köpeğin tepki vermesi üzerine yedek lastik içerisine zulalanmış şekilde toplamda 30 parça halinde her biri streç filme sarılı toplam 32 kilo 643 gram gelen esrar maddesi ele geçirilmiştir. Aracın şoförü hakkında 'Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılmıştır. Ayrıca şahsın suç ortakları olduğu tespit edilen ve başka bir araç ile Malatya iline seyir halinde olan 2 kişi de Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gerekli yasal işlemlerinin yapılabilmesi için ilimize getirilmişlerdir" denildi. 

Nejdet Armağan
 

 

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