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Muş'ta uyuşturucu operasyonu...

Muş'ta uyuşturucu operasyonu...
Muş'ta uyuşturucu operasyonu...

Muş’ta polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda üzerinde uyuşturucu bulunduran 9 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda; Şehirlerarası otobüste yolculuk yapan iki şahsın üst aramasında 23,35 gram eroin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Ekiplerimizce sokak aralarında yapılan kontrollerde; 1 şahsın üzerinden 5,12 gr toz esrar, 1 şahsın üzerinden 3,46 gr esrar, 1 şahsın üzerinden 2,44 gr toz esrar, 1 şahsın üzerinden 1,43 gr toz esrar, 1 şahsın üzerinden 0,58 gr metamfetamin, 2 şahsın üzerinden ise uyuşturucu madde içmede kullanılan PAYT isimli aparat ve aparata yapışık eritilmiş vaziyette metamfetamin olmak üzere; toplam 38,38 gr esrar maddesi ele geçirilmiştir. Bahse konu 9 şahsa ‘kullanmak için uyuşturucu ya da uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kabul etmek' suçundan adli işlem başlatılmıştır” denildi.  

Uğur Ulu 

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