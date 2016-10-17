Şehir içi ulaşım sorununu ortadan kaldıran Muş Belediyesi, şehirlerarası ulaşımın da sorunsuz bir şekilde yapılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni bir terminal binasını Muş halkının hizmetine sunmak için uzun uğraşlar veren belediye, vaat edilen bir projeyi daha hayata geçiriyor. Muş-Bingöl karayolu üzerinde yapılması planlanan yeni terminal binasının arsa tahsisinin ardından ihale sürecini hızlandıran Muş Belediyesi, yüklenici firmaya iş teslimi ile çalışmalara start verdi. Belediye, sebze ve meyve hali ile canlı hayvan pazarı arasındaki alanda yapılacak olan yeni terminal binası ile önemli bir tesisi daha hizmete sunacak. 22 bin metrekare alan üzerine yapılan terminalin yaklaşık 8 bin metrekaresi ana hizmet binası olarak planlanıyor. 16 adet bilet satış acentesinin bulunduğu yeni terminal projesinde kargo, PTT, internet merkezi, emanet, fast food, kafeterya, büfe, makine ikmal binası bulunuyor. Vatandaşların ve işletmecilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı projenin 2018 yılı Ağustos ayında tamamlanması planlanıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, yetkililerden bilgi aldı. Şehirlerarası otobüs terminalinin kent görünümü için önemli olduğunu belirten Başkan Asya, “Mevcut terminalin ihtiyaca cevap vermediğini ve yeni bir terminal binasının kurulması gerektiğini her platformda dile getirdik. Bunu gerçekleştireceğimize dair söz verdik. Uzun uğraşlar sonucu yaş sebze meyve hali ile canlı hayvan pazarı arasındaki boş alanın tahsisinin yapılmasını sağladık. Arsa tahsis işlemlerinin ardından söz konusu projemizin ihalesini yaptık. Muş-Bingöl karayolu üzerinde bulunan 22 bin metrekare alan üzerine kurmayı planladığımız şehirlerarası terminalin kazı çalışması tamamlandı. Yüklenici firma çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Mevsim şartlarından dolayı yapım işi yaklaşık 2 yıl sürecek. İki yılın sonunda Muş’a önemli bir tesis daha kazandırmış olacağız. Yeni binamızda tüm ayrıntıları göz önünde bulundurarak projelendirdik. 8 bin metrekaresi ana hizmet binası olacak olan terminalde 16 adet bilet satış acentesi yaklaşık 20 adet iş yeri de farklı sektörlerden hizmet verecek. Bu eserimizin tamamlanması ile mevcut terminal binamızın çevresindeki yoğunlukta ortadan kalkmış olacak” ifadelerini kullandı.

Nejdet Armağan