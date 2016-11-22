Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanan müsabakada yüzüne aldığı darbe sonucu sakatlanan ve tedavisi saha kenarında yapıldıktan sonra oyuna devam eden Mustafa Akbaş'ın bugün yapılan kontrollerinde sol elmacık kemiğinin üç ayrı yerinde kırık tespit edildi.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Ufuk Şentürk, Antalyaspor maçında sakatlanan Mustafa Akbaş'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dün oynadığımız Antalyaspor müsabakasının ilk dakikasında yüzüne aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Mustafa Akbaş'ın yapılan muayene ve tomografi sonucunda sol elmacık kemiğinin üç ayrı yerinde kırık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin