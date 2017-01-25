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Mustafa Akçay: 'Üçlü averaja girsek bile ikinci olarak gruptan çıkıyoruz'

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Kırklarelispor maçının gruptan çıkma adına önemli bir müsabaka olduğunu belirterek, gruptan çıkmalarının garantilendiğini söyledi. Akçay, transfer sinyali vererek bir veya iki oyuncunun alınacağını kaydetti.

Mustafa Akçay: Üçlü averaja girsek bile ikinci olarak gruptan çıkıyoruz

25 Ocak 2017 20:25

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında Kırklarelispor’u konuk eden Osmanlıspor, rakibini 3-0 yendi. Bu skor ile maç fazlasıyla liderliğe yükselen Osmanlıspor, gruptan çıkmayı garantiledi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, genel olarak disiplinli bir oyun sergilediklerini söyledi. Kırklarelispor maçının gruptan çıkma adına önemli bir müsabaka olduğunu vurgulayan Akçay, “3 takımında şansının olduğu bir gruptaydık ve ciddiye almamız gerekiyordu, disiplinli oynamamız gerekiyordu. Maçın başından sonuna kadar iç disiplinimiz iyiydi. Pozisyonlarımız vardı ama son dokunuşlarımızdaki, o sihirli dokunuşlar konusunda zaten 2 yıldan beri oldukça sıkıntılıyız. Düzeltmeye çalışıyoruz ve sanıyorum bir gün düzelecek” diye konuştu.

“Üçlü averaja girsek bile ikinci olarak gruptan çıkıyoruz”
Rakibi kutladığını ifade eden Akçay, “Çok iyi mücadele ettiler ve bizi rahatsız ettiler. Üçlü averaja girsek bile ikinci olarak gruptan çıkıyoruz. Üçlü averajlarla ilgili çalışmaları da var federasyonun. Onların sistemine göre evet çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

Akçay, bir veya iki oyuncu transferini gerçekleştirebilecekleri sinyalini vererek, transfer konusunda çok titiz davrandıklarını kaydetti.

"Umarım Ankara'ya yakışan bir maç olur"
Hafta sonu oynanacak olan Ankara derbisi hakkında konuşan Akçay, “Hafta sonu oynanacak olan maç umarım Ankara’ya yakışan bir maç olur. Bir de tabi başkanın rahmetli olması o maçtaki saygıyı ve karşılıklı anlayışları daha da önemli hale getirdi. Ankara’nın bu güzide iki takımı içinde birbirine karşı saygı unsuru olarak mücadele edilmesi gerekiyor. Biz bunun bilincindeyiz ve bu şekilde mücadele edeceğiz” dedi.  

Abdullah Sarıca - Cem Geçim


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