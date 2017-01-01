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Mustafa Akıncı’dan taziye mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İstanbul’daki terör saldırısını kınadı.

Mustafa Akıncıdan taziye mesajı

01 Ocak 2017 16:56

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İstanbul’daki terör saldırısı ile ilgili başsağlığı ve kınama mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Akıncı mesajında, “İstanbul 2017’ye yine terörle girdi ne yazık. Gece kulübünde masum insanlara yapılan vahşi saldırıyı kınıyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarının acısını paylaşıyor, Türkiye’ye başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün de, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle mesaj yayımladı. “İstanbul’da bir eğlence mekanında yılbaşı kutlaması yapan insanlara yönelik alçakça yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum” diyen Başbakan Özgürgün, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yeni yılın ilk günü yapılan bu alçak terör saldırısıyla Türk halkının birliği, Türkiye ve insanlık hedef alınmıştır. Türk halkı, oynanan oyunların farkındadır ve moralini bozmadan, birlik beraberlik içinde daha da kenetlenecektir. Terör her nereden ve kimden ne şekilde gelirse gelsin insanlık suçudur. Türk halkının huzurunu ve birliğini hedef alan her türlü terör saldırısı, büyük Türk milletinin dirayetli duruşuyla hedefine asla ulaşamayacaktır. Yeni yılın ilk günü İstanbul’da meydana gelen terör saldırısı, Kıbrıs Türk halkını da derinden üzmüştür. Menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.”

DENKTAŞ: "KAOS OLUŞTURMAK VE HUZURU BOZMAK İSTEYENLER AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAK"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da İstanbul’da meydana gelen terör saldırısını kınadı. Denktaş yayımladığı mesajda, “Kaos oluşturmak ve huzuru bozmak isteyenler amaçlarına ulaşamayacak, Anadolu halkının birliği bu hain saldırıları bertaraf edecek” ifadelerini kullandı.

Denktaş, birçok insanın barış, huzur ve istikrar umuduyla girdiği yeni yılın ilk dakikalarında masum halkı hedef alan bu hain saldırının Kıbrıs Türk halkını da derinden yaraladığını kaydederek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ve Anadolu halkına başsağlığı diledi.

Etiketler: Mustafa Akıncı


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