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Mustafa Altıoklar'dan küstah paylaşım!

Yönetmen Mustafa Altıoklar, Twitter hesabından küstah bir mesaj yayınlayarak Türk halkına iğrenç bir şekilde hakaret etti.

Mustafa Altıoklardan küstah paylaşım!

16 Temmuz 2017 00:04

Yönetmen Mustafa Altıoklar, Twitter hesabından küstah bir mesaj yayınlayarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayan vatandaşlara iğrenç bir şekilde hakaret etti.

Milyonların büyük bir coşku ile şehitlerimizi ve yazılan destanı unutturmamak ve anmak için sokaklara yollara döküldüğü bugünde Mustafa Altıoklar, attığı mesajla büyük tepki topladı. 

Altıoklar Twitter hesabından ''Sahte darbenin bayramini kutlamak kadar büyük gerizekalilik... Ne hale getirdiniz ülkemin mazluk halkini? Maymun ettiniz maymun.'' ifadelerini kullandı.

İşte yönetmen Altıoklar'ın o çirkin açıklaması:


 

Etiketler: mustafa altıoklar


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