Tekirdağspor Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aydoğdu, takımın ekonomik konudaki sıkıntılarını anlattı. Başkan Aydoğdu takımın durumunu değerlendirerek, teknik direktörün takımla yollarını ayırma aşamasına kadar gelindiğini ifade etti. Aydoğdu, futbolcuların ceplerinde poğaça alacak paralarının olmadığını, hatta maça bile yürüyerek gittiklerini söyledi. Takımın Teknik Direktörü Erdal Alpaslan ise yaptığı açıklamada, takımın bir yıldır çok ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Aydoğdu: "13 maçtır bu çocuklara prim, hocalara 5 aydır maaş veremiyoruz"

Transfer yapmaları gerektiğini ama ceplerinde paralarının olmadığını belirten Aydoğdu, "Transfer yapacağız cepte para yok. Hoca geldi kendi gücümüz nispetinde 5, 10, 15 TL transfere başladık. Şimdi bizim yaptığımız 26 transferin toplam bedeli 1 milyon 825 bin TL'dir. Dedik ki biz bunun yarısını peşin, yarısını da senet olarak vereceğiz. Bakıyorum gittiğimiz deplasmanlardaki kulüplere, konum itibarı ile bizim altımızda olan takımların 3 milyon 500 bin TL para harcamışlar. Aybaşında tıkır tıkır maşını parasını alan kulüpler var. Biz 13 maçtır bu çocuklara prim veremiyoruz. Hocalarıma 5 aydan beridir maaş veremiyorum. Futbolcunun belli primlerini ödedik. Senetler geldi, piyasaya borcumuz var. Geçmiş dönemlerden gelen icralar var. Yani artık bu toplantıyı yapma ihtiyacı duyduk. Bu takım Tekirdağlıların takımıdır ve herkes bu takıma sahip çıkmak zorundadır. Bu kolay bir iş değildir. Biz istiyoruz ki 1. Ligden bir takımımız olsun” dedi.

“Haklı olarak bitmişler”

Geçen hafta futbolcuların idmana çıkmadığı yönünde haberlerin yayıldığını da ifade eden Başkan Aydoğdu, “O haberi yaparken, biraz düşünmek lazım. Çocuk evli, nişanlı hayat geçim standartlarına göre bu adamların ihtiyaçları var. Telefonları kapanmış çocuklar haklı olarak bitmişler. Sonuç olarak Tekirdağspor hepimizin takımıdır. Herkes bu takıma sahip çıkmak zorundadır. Kulübün geliri yok ve bu takım 4., 5. durumdadır. Bunu bir oturup düşünmek lazım. İnançla, güvenle, futbolcularımızın, hocalarımızın delikanlılığı ile bugünlere gelmişiz. Yoksa çok basittir yani yazarsın iki satır dilekçe ben gidiyorum dersin kardeşim” diye konuştu.

“Arkadaşlar bu bir skandal”

Otobüs için sipariş verildiğini ve otobüsün gelmediğini sözlerine ekleyen Aydoğdu, “Otobüs diyorlar. Geçen günü maça yürüyerek gittik. Arkadaşlar bu bir skandal. Bir şehrin takımı maça yürüyerek gitmez. Allah razı olsun bir seyahat firması bizi her gün alıyor, Türkiye’nin 7 tarafına götürüyor. Tekirdağspor’un logosunu giydirmiş gidiyoruz. Otobüs geliyordu, hani nere kaldı sipariş verilmişti. Biz gidiyoruz meyveyi seçiyoruz. Hiçbir şekilde ücret almıyorlar. Alışveriş yaptığımız market var. Gidiyoruz alışveriş yapıyoruz ödemiyoruz. Kasap var, alıyoruz ödeyemiyoruz. Biz artık bazı şeyleri kaybetmeye başladık. Açık söylüyorum biz gerçekten bazı şeyleri kaybetmeye başladık. Ben bir şey dedim mi sözümü yerine getirmek zorundayım. Ben dilenci değilim. Biz girip çıktığımız zaman ama icraat istiyoruz. Bu takım öyle herkese teslim edilemez. Gelsin ciddi, Tekirdağlı olan, üyemiz olan alsın yönetimi. Sonuna kadar desteklemeyen de namerttir” şeklinde konuştu.

“Ceplerinde poğaça alacak paraları kalmayan insanlar”

Takımın önündeki iki maçında değerlendirmesini yaptıktan sonra eğer bir çözüm bulunamazsa, teknik kadronun da görevden ayrılacağını belirten Aydoğdu konuşmalarını şöyle noktaladı:

“Bu takıma ben yürekten teşekkür ediyorum. Bu takım, bu şehrin onurunu incitmemek için buraya kadar geldi. Hocamda dedik ki artık buraya kadar. Ben saygı duyuyorum. Futbolcularımız, kaptanlarımız burada işte. Bu çocuklar, inanın ki ceplerinde poğaça alacak paraları kalmayan insanlar. Hanımı doğum yapmış, parasını gönderemeyen insanlar, faturası gelmiş icra kesilmiş ödeyemeyen insanlardır. Onun için ben bu çocukları huzurlarınızda alınlarından öpüyorum. Bundan sonra bu takıma sahip çıkılması lazım.”

Alpaslan: “Tekirdağspor, hiçbir şeyi olmayan bir takım”

Tekirdağspor takımının Teknik Direktörü Erdal Alpaslan ise basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Baktım ciddi bir mahcubiyet var. Takımımla çalışmalarımızda, bu enerjiyi, bu güzelliği yakalayamıyorum. Önemli olan burada olmak değil, iş yapmaktır. Bir yıldır geçen sezonda çok ciddi sıkıntılar yaşamasına rağmen, hep içimizde tutuk. Ben burada artık görevimi sonlandırmak istiyorum. Şunu da ifade etmek isterim Tekirdağspor, hiçbir şeyi olmayan bir takım. Sizde altını doldurun. Kaldığımız tesise bakın, çalıştığımız sahaya bakın ve sahamız tarla gibi oldu. Ekonomik yerlerde ve insanların samimiyetiyle ayakta tutulmaya çalışılıyor” dedi.

Halil Dağ