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Mustafa Boydak istifa etti

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, Kayseri Sanayi Odasındaki Yönetim Kurulu Başkanlığından ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden, Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığından ve üyeliğinden istifa etti.

Mustafa Boydak istifa etti

11 Ekim 2016 12:30

Konu hakkında açıklama yapan Mustafa Boydak, "Hukukçularımızdan aldığımız bilgiye göre HES Kablonun da yönetimi TMSF’ye devredilmiş durumdadır. Dolayısı ile önümüzdeki dönem Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmem mümkün görünmüyor." dedi.

12 yıldır gerek Kayseri sanayisine gerekse Türkiye sanayisine ellerinden gelen hizmeti vermeye gayret ettiklerinin altını çizen Boydak, bu süreçte üç yıl TOBB Yönetim Kurulu üyeliği ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttüğünü söyledi. Göreve başladıklarında Mimarsinan OSB’nin kuruluşunun yapıldığını hatırlatan Başkan Boydak, "O günden bugüne kadar burada Müteşebbis Heyet Başkanlığını yürüttüm. Burada da elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdik. Bu gelişmeler çerçevesinde Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden, Yönetim Kurulu Üyeliğinden ve Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığından ve üyeliğinden istifamı arz etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜM HAKLARINI HELAL ETMELERİNİ RİCA EDİYORUM"

Bugüne kadar görev yaptığı herkese teşekkür eden Boydak, "Bugüne kadar birlikte görev yaptığımız Yönetim Kurulundaki arkadaşlarıma, Disiplin Kurulu Üyelerimize, Meclis Üyelerimize ve Meslek Komitesi Üyelerimize teşekkür ediyorum. Elbette ki hemşehrilerimize ve sanayicilerimize büyük bir teşekkür borcumuz var. Onların büyük destekleri ile bu görevleri yerine getirmeye gayret ettik. Acı tatlı günlerimiz oldu, beraber çalıştığımız birçok basın mensubu arkadaşımız oldu herhangi bir hakkım yok ama varsa da benden yana helal olsun. Ben de tüm hemşehrilerimizden, sanayicilerimizden, özellikle basın mensubu arkadaşlarımızdan tüm haklarını helal etmelerini rica ediyorum." diye konuştu.

Başkan Boydak açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Önümüzde zorlu bir süreç var. Elbette ki devletle küslük olamaz. Biz elimizden geldiğince hukuki haklarımızı savunacağız. İnanıyorum ki kısa bir süre içerisinde yanlış anlaşılmalar düzelecektir. Hukukun üstünlüğüne her zamanki gibi güvenimiz sonsuz. Adaletimize ve yargımıza güveniyoruz. Burada en önemlisi devletimizin bekası. Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor. İç dış düşmanlar durmuyor. Allah ülkemizi, vatanımızı ve milletimizi korusun. İnanıyorum ki bu zor günler geçtikten sonra Türkiye çok daha iyi günlere gelecektir."

TOBB camiasında da başta Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine ve tüm komite üyelerine teşekkür eden Başkan Boydak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekci’ye, ilgili tüm Bakanlara ve devlet büyüklerine teşekkür ederek, Odalar Birliği camiası ile vedalaştığını açıkladı.


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