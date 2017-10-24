Mustafa Bozbağ: 'Benim şehrimin hayalini çalanın ben de hayatını çalarım'

Ligin geride kalan 9 haftasını değerlendiren Başkan Bozbağ, oynadıkları son iki maçın da kendilerini ve taraftarı tatmin etmediğini söyledi.

“Giresunspor takımı her futbolcusu her kademesi yönetim kurulumuzun takdiri ile kurulmuş bir takımdır” diyen Bozbağ, “Bu takım doğrultusunda seçtiğimiz teknik direktörü takımın başına getirdik. Geçtiğimiz haftalar sonucunda gördüğümüz tablo bugün insanların baktığı gibi karamsar bir tablo değil. Giresunspor çok uzun süre TFF 1. Lig'de 5 hafta 6 hafta ilk iki sırada hiçbir zaman olmamıştır. Giresunspor şu anda ligin ilk yarının bitmesine 8 hafta kala ligin 2. sırasında. Biz yönetim kurulu olarak bir şey söylemiştik. Demiştik ki; 'Biz bu takımı bu sene şampiyonluğa oynatacağız hedefimiz bu' Giresunspor şu anda ligin 2. sırasında şampiyonluğa oynamak demek takımı ilk altının içinde tuttuğunuz sürece bu şampiyonluğa oynuyorsunuz demektir” açıklamasında bulundu.

“Hiç kimse merak etmesin bu yönetim kurulu gereği neyse onu yapacaktır”

Oynanan futboldan hiçbir şekilde memnun olmadıklarını kaydeden Bozbağ, “Bizim olduğumuz makamların görevi mazeret üretmek değil. Bizim işimiz sorun çözmektir. Sorunları çözdüğümüz için bu şehrin taraftarın kalbinde tahtı kurduk bu şehrin halkı tarafından her zaman takdir edildik hiç kimse merak etmesin bu yönetim kurulu gereği neyse onu yapacaktır. Futbol takımını yönetmek dışarıdan görüldüğü kadar kolay bir iş değildir. Futbol takılmana hakim olmak, futbol takımın sorunlarını anında müdahale etmek çok kolay değildir. Ben kendime şu soruyu sorduğumda, lig başlarken devrenin bitmesine 8 hafta kala ikinci sırada olacaksınız deseler ne derdik acaba? Bu soruyu herkesin kendisine sorması lazım. Bu takım lig başladıktan beri tüm kamuoyunun, tüm spor yazarlarının takdirini almış bir takım. Evet, şu anda bir sıkıntı yaşıyoruz bu sıkıntıyı biraz öncede söyledim ve bu sıkıntıyı çözmek bizim görevimiz. Ben bu koltukta oturduğum sürece tabii ki yönetim kuru adına konuşurum ama hiçbir zaman bahane üretmedim sıkıntı neyse biz o sıkıntının ne olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Herkese gerekli uyarılar yaptıklarını söyleyen Bozbağ, şöyle devam etti: “Futbol takımlarına müdahale yapılma zamanları vardır. Dün geniş kapsamlı toplantı yaptık herkese gerekli uyarıyı yaptık. Bizim yaşamımız bizim karakterimizi bilenler bu toplantıdan alınması gerekenleri alırlar. Benim şehrimin, benim taraftarımın hayalini çalanın ben de hayatını çalarım. Herkes bunun bedelini öder kimse merak etmesin. Benim futbolcum sahada yürüyemez, benim futbolcum o formayla sahaya çıktıysa o formanın değerin verecek.”

Resul Yanbul