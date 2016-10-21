Ödemiş Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 93. yıl dönümü ve Ödemiş’te 12. kez açılan Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi adına Mustafa Ceceli konseri düzenlendi.

Saraçoğlu Stadyumu'nda düzenlenen konsere Ödemiş Garnizon Komutanı Binbaşı Hasan Yüzüak, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, eşi Nevin Badem, Ödemiş Başsavcısı Celal Tekin, Ödemiş Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Komisyonu Başkanı Dr. Mert Gümüşay ve binlerce Ödemişli katıldı. Konsere Bayındır, Kiraz ve Beydağ gibi çevre ilçelerden de vatandaşlar katıldı.

Sevilen şarkısı ‘İlle de Aşk’ ile sahneye çıkan Sanatçı Mustafa Ceceli, özellikle gençleri mest etti. Konsere katılan gençlerle birlikte şarkılarını söyleyen Ceceli, gençlerin istediği birbirinden güzel şarkılarını art arda sıraladı.

Ceceli'den bateri ve davul şov

Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem de torunu Nil ile sahneye çıkıp Mustafa Ceceli’ye teşekkür ederek, "Söz verdiğimiz gibi bugün de siz gençlerle birlikteyiz. Bundan sonra da sizlere sözlerimizi tutmaya, en iyi şekilde hizmet etmeye, böylesine güzel etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Başkan Mahmut Badem konuşmasının ardından Mustafa Ceceli’ye Ödemiş’in simgesi efe heykeli, Ödemiş ipeğinden yapılmış bir mendil ve Ödemiş Spor forması hediye etti. Torunu Nil de sanatçıya çiçek takdim etti. Hediyelere teşekkür eden Mustafa Ceceli, konserine Ödemişspor formasını giyerek devam etti.

Sanatçı konserin ikinci bölümünde de bateri, darbuka ve davul şov yaptı. Çıkardığı albümlerindeki şarkılarının yanı sıra Karadeniz türküleri de seslendiren Ceceli, Ödemişlilere zeybek de oynattı.

Kerem Karamanlıoğlu