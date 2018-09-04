Mustafa Cengiz: 'Başkan futbolcu transferine karışmaz'

Başkan Mustafa Cengiz, TRT Spor’a yaptığı açıklamada, başkanlık seçim süreci ile ilgili konuşarak başladı, “Bulunduğunuz nokta asla size yetmemeli. Başkanlığa adaylığımızı koyduğumda belki de şartlar öyle gelişti. Başkanlığı düşünmüyordum ama başka aday çıkmadı ve başkan oldum. Tepki oyları bana tercih oyları olarak döndü. Son aldığımız oyların yüzde 80'i tercih oylarıydı. Ben mücadelemi bırakmam. Eleştiriler de olabilir ama ben asla siperi terk etmem. Genel Kurul ve taraftar bırak derse ancak o zaman siperden çekilirim” dedi.

“Galatasaray'da başkan futbolcu transferine karışmaz”

Emre Akbaba transferini de anlatan Başkan Cengiz, “Teknik ekip, Emre Akbaba'yı istedi. Hasan Başkan ile Kulüpler Birliği toplantısında görüştük. Futbolcu ile ben hiç görüşmedim, sadece imza töreninde tanıştım. Galatasaray'da başkan futbolcu transferine hiçbir zaman karışmaz. Alanyaspor'un istediği teklif 7 milyon Euro idi. Bizim açılış bütçemiz zaten sıfırdı. Anca sattığımız kadar alabilirdik. Alsak bile oynatamazdık. Süper Lig'de oynatırdık ama Şampiyonlar Ligi'nde oynatamazdık. Bizim asıl hedef tabii Şampiyonlar Ligi. 7 milyon olunca hayır dedik. Ardından futbolcu satacağımıza emin olduğumuz için 2.5 milyon Euro teklif ettik. Hasan başkan bu teklife bozuldu. Sonra 3 milyon Euro’ya kadar çıktık ama yine olmadı. Futbolcu, bizde olmak istediğini açık açık söyledi. Sosyal medya hesabından bile duyurdu. Bu arada değerli rakibimiz, Nagatomo'da da olduğu gibi devreye girdi. Aynı rakibin Nagatomo için 4.5 milyon Euro önerdiği söyleniyor, ama biz görmedik. Taraftar çok istedi Emre'yi. Taraftarın da isteği ile Emre'yi 4 milyon Euro bonservis karşılığında aldık” açıklamasında bulundu.

“Gitmek isteyen Gomis'in kendisi”

Gomis'in kendisinin takımdan gitmek istediğini aktaran sarı-kırmızılı başkan, “Gomis ile hayatımda 2-3 kez görüşmüşümdür. Bir kere asansörde karşılaştık, tanımadı beni. Normaldir beni pek görmez. Soyunma odasına inmem ben. Florya'ya da gitmem. Gomis ile ilgili her şeye teknik heyet karar verir. Gomis'in kendisi gitmek istiyordu. Teknik heyet zorla göndermek istemedi. Bu gitsin, bunu istemiyoruz diye bir şey olmadı. Gomis ile menajeri olduğu belirtilen Mendy, ya sözleşmemi uzatın zam yapın ya da beni gönderin diyor. 33 yaşına gelmiş birisi için Galatasaray'ın menfaatlerini düşünmek zorundayım. Gitmek isteyen Gomis'in kendisi. Gomis'in sözleşmesinde 25 gol atarsa sözleşmesi uzar diye bir madde yok. Gomis ile Muslera arasında bir kavga yaşanmadı. Öyle bir şey yok. Gomis sanırım gol kralı. Bazıları kıyas göstermekte kendisine göre haklı olabilir. Menajerleri ücretini arttırmak istedi. Fatih hocamız bizim için çok değerli. Biz onun dediklerine bakarız” şeklinde konuştu.

“Modeste, ocak ayında neden olmasın?”

Modeste transfer ile ilgili olarak ise Mustafa Cengiz, şu şekilde konuştu:

“Modeste, Çin kulübü ile iki sözleşme yapmış. Hizmet sözleşmesi ve imaj sözleşmesi. Drogba olayında hizmet sözleşmesi ve imaj sözleşmesi farkı vardı. Birini fesih ederse diğerini de edebiliyordu. Modeste de bu yoktu. Rusya'dan ve Almanya'dan 6'ya yakın takımın ilgilendiğini gördük. Bunlar imzalamamış. Ardından bir mektup geldi. Futbolcumuz Modeste'yi transfer etmeniz halinde, antrenmana çıksa bile sizi mahkemeye veririz diyorlar. Çin kulübü bize çok ağır laflar ediyorlar. Bonservisini göremedik biz. Tek taraflı fesih hukukta bir şey anlam ifade etmez. Tek taraflı boşanamazsın. O maddeyi bize göstermediler. Bu mektuptan da şüphelendik. Garip bir mail adresiydi. Bu size mi ait diye sorduk. Evet, bu biziz. Lütfen futbolcumuz ile ilgilenmeyin dediler. Ben belki çok rahat olsam bu riski göze alabilirim. Bu risk %60 oranında var, %40 oranında yok. Bu riski ben dahil iki Türk kulübü daha göze alamadı. Futbolcuyu alsaydık Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaktı.

TFF ile Modeste konusunu görüştük. Modeste, ocak ayında neden olmasın? Hayırlısı. Açık bir şekilde Fatih hocanın mesajı var. Geçen sezon Gomis'siz 3 maçı da kazandık ayrıca. Taraftarın isteğini ciddiye almıştık. Boş tribünlere oynamış bir takımdan hiçbir şey bekleyemezsin. İstersen Messi'yi transfer et. Modeste olursa olur. Benim temasım direkt yok ama teknik heyet gereği yapar. Şartlar Ocak ayı için müsait olursa neden olmasın. Ama mali yapıdan Galatasaray'ı riske atamayız.”

“Finansal Fair Play dışına çıktığımda Galatasaray'ı bitiririm”

UEFA’dan toplanda 50 milyon Euro alçaklarını açıklayan Başkan Cengiz, “Biz planları en kötüye göre ayarlarız. En kötü ile çarpışırız, iyisi gelirse şükrederiz. Allah bir kapıyı kapatıyor, diğerini açıyor. Şampiyonlar Ligi'nden gelecek UEFA geliri harika. 40 milyon Euro civarında. Tek olarak katılmamızla yepyeni bir şey çıktı. Ülkeden sadece biz katıldığımız için 10 milyon Euro daha geliyor. Tabii bu gelecek parayı şimdi transferde kullanamıyoruz. Finansal Fair Play dışına çıktığımda Galatasaray'ı bitiririm” şeklinde konuştu.