Mustafa Cengiz: 'Biz eğrileri doğru yere getirdik'

Sarı-kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz UEFA kararı sonrası beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Cengiz; "Biz asla moralimizi bozmadık ve bu 4 ay içerisinde UEFA ile sürekli görüştük ve UEFA yetkilileri bizim verdiğimiz sözlerimizi tuttuğumuzu net olarak gördü. UEFA'ya ilk gittiğimizde yüzümüze tokat gibi vurulan bir söz vardı. Daha önce UEFA'ya taahhüt ettiğimiz miktar üç yılda toplam 5 milyon Euro'ymuş. Oysa bizim net zararımız 147 milyon Euro olarak oluşmuş. UEFA yetkilileri ilk görüşmemize 'Masamızdaki en riskli kulüp sizsiniz!' diye başlamışlardı. Fakat biz eğrileri doğru yere getirdik. Bunu taraftarlarımızla birlikte yaptık. Biz sadece doğru anlattık. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanarak 35 milyon Euro net gelir elde edeceğiz. Eğer gruplardan ortalama bir puanla çıkarsak 55-60 Milyon Euro'ya çıkabilir. Biz bu hakkı kazandık" dedi.

"İtalyanlar Nagatomo'nun fiyatını iki katına çıkardı"

Transferle ilgili de açıklamalarda bulunan Cengiz, "Nagatomo'nun kulübüyle görüşüldü. Bizim verdiğimiz rakam, yapılacak fedakarlığın en üst rakamıdır. İsteğimizi İtalyanlar da hissetti ve verdiğimizin neredeyse 2 katı rakamla karşımıza çıktılar. Nagatomo, açık ve net G.Saray'ı istediğini kulübüne söyledi" ifadelerini kullandı.