Mustafa Cengiz: 'Borç-alacak farkı 1 milyar 226 milyon TL'

Mustafa Cengiz, Galatasaray Kulübü Kasım Ayı Divan Toplantısı'nda mali konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Son 3 aydaki zararlarının 117 milyon TL olduğunu belirten Cengiz, “Bir rakibimizin zararı 170 milyon TL, diğer rakibimizin zararı 350 milyon TL. Bu geldiğimiz durumun çok güzel özetidir. Kur farkı ve faiz olamasaydı 12 milyon Euro. Yaklaşık 100 milyon TL kardaydık. Maalesef 20 milyon TL'ye yakın zarardayız. Yalnız UEFA limitlerindeyiz, aşmadık. Galatasaray'a yeniden ceza verilmesi için dua edenlere, dilekçe yollayanlara, telefon açanlara, kendi kişisel ilişkilerini Galatasaray aleyhine kullananlara sesleniyorum; hedefinize ulaşamayacaksınız. Galatasaray her gün bağımsız denetim kurulları tarafından artı UEFA bize kendi bağımsız denetimi ile denetim yapıyor. UEFA bize ikinci defa anlaşma yaptığında kendi içinde ayağa kalkanlar oldu. Biz 4 yıllık sözleşme imzaladık, bitti. Biz aleyhimize yapılacak her karardan şampiyon olmuş gibi UEFA'dan bedelini alırız” diye konuştu.

“Cas'ın aleyhimize çıkması mümkün değil”

Her gün UEFA ile uğraştıklarını ifade eden Cengiz, “UEFA 177 milyon Euro zarar ettiniz oysaki en fazla 5 milyon TL etmeliydiniz dedi. Bunların bize ceza verme yetkileri vardı. Anlaşmayı iptal edip, 2+1 yıl men ve para cezası vardı. İtiraz eden hakem heyeti. Biz 4 ay konuştuk. Sonuçta peki yeniden yargılayalım dediler. Biz buna da itiraz ettik. Biz yargılandık dedik CAS'a başvurduk. CAS'ın aleyhimize çıkması mümkün değil. İnşallah lehimize çıkacak. Bizim tuttuğumuz mali yol sağlam” şeklinde konuştu.

“8 ayda 154 milyon TL gişe geliri”

Mali tablolar hakkında bilgi veren Başkan Cengiz, “1 milyar 666 milyon TL gider var. 7 milyon TL'ye yakın kasada para var. Şampiyonlar Ligi geliri 202 milyon TL. Yayın gelirini maalesef alamadık. En övüneceğimiz şey gişe geliri. 8 ayda 154 milyon TL gişe geliri. İşte taraftarın ve sizlerin gücü bu. Sermaye arttırımı geliri 147 milyon TL. Seyircinin desteği daha çok büyük. Şampiyon olduk, herkes unuttu. Biz şampiyon olmamış zor durumdaymışız gibi bizlere bazı taraftarlar kızıyorlar. Şükretmesini de bilelim" açıklamasını yaptı.

“Mali, idari ve sportif sorunlarımızın yanında bir de TFF sorumuz ortaya çıktı”

Kendilerini durdurmaya yönelik yapıldığını düşündükleri şeylerle uğraştıklarını söyleyen Mustafa Cengiz, “Haksız, hukuksuz ve çifte standartla savaşıyoruz. Bizim mali, idari ve sportif sorunlarımızın yanında bir de TFF sorumuz ortaya çıktı. Onla da mücadele edeceğiz. Neticede Türkiye Futbol Federasyonu da bizim kuruluşumuz” dedi.

“8 aylık dönemde 101 milyon TL vergi ödedik”

Futbolculara 345 milyon TL birikmiş borçları ödediklerini açıklayan Cengiz, “Sıfıra geldik ama zorlanıyoruz. Devletin buna destekte bulunması lazım. Özel değil bütün takımlara. 8 aylık dönemde 101 milyon TL vergi ödedik. Bunun içinde ilk defa amatör kulüpler 20 milyon TL geri ödeme aldık. Bu kadar yokluğun içinde ödedik. Biz faktoringden alınan kredileri sıfırladık” açıklamasında bulundu.

“Bugün itibariyle borç-alacak farkı 1 milyar 226 milyon TL”

Borç-alacak tablosunu açıklayan Mustafa Cengiz, “Biz yönetime geldiğimizde borç-alacak tablosu 1 milyar 172 milyon TL'ydi. Yani 252 milyon Euro. Bugün itibariyle 1 milyar 226 milyon TL. 20 milyon Euro azalmış. 231 milyon Euro'ya düşmüş. TL'de artış gibi var, yaklaşık 40 milyon. Yüzde 60 kur artışı oldu artı faiz yükü var. Bu normal seyrinde gitseydi 1 milyar 800-900 mertebelerinde gitmesi gerekirdi. Biz 600-700'de tuttuk” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol