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Mustafa Cengiz: 'Cefayı futbolcular ve teknik heyet çekti'

Göztepe'yi deplasmanda yenerek 2017/2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, şampiyonlukta en büyük payı teknik heyet ve futbolculara verdi.

Mustafa Cengiz: Cefayı futbolcular ve teknik heyet çekti

19 Mayıs 2018 23:34

Maçın ardından konuşan Cengiz, "Bütün cefayı teknik heyetimiz, futbolcularımız ve taraftarlarımız çekti. Şampiyonluğumuz Türk futboluna ve Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun. Ben tribündeki herhangi bir taraftar gibiyim. Ama bugün burada taraftarımı temsil etmek bana nasip oldu. Rakiplerimizi de verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum" dedi.

Göztepe adına ve şanına yakışır bir oyun sergileyerek tüm dedikoduları yok etti. Onlara da başarılar diliyorum" diye konuştu.

Albayrak: "I love you"

Karşılaşmanın ardından mutluluktan gözyaşlarına hakim olamayan Galatasaray yöneticisi Abbdürrahim Albayrak, "Tam ezan okundu ve orucumu açmak için suyumun açtım. Tam içeceğim sırada penaltı oldu ve golü bulduk. Biz oyuncularımızla başka bir gönül bağı kurduk. Fatih hoca ile beraber takımda değişik bir hava oluştu. Geldiğimiz ilk günden beri oyuncularımızı şampiyon olacağımıza inandık. Allah'a çok şükür ben de 5. şampiyonluğuma ulaştım. Devre arasında hocanın konuşmasında gözlerim doldu. İkinci devrede oyuncular hocanın söyledikleri her şeyi yaptılar. Bize kimse şan vermiyordu ama şampiyon olduk. Tüm Galatasaray taraftarını yarın stadyuma kutlamalara bekliyorum. Hepinize i love you" dedi.

Gomis: "Kurduğum hayaller gerçek oldu"

Attığı golle takımına şampiyonluğu getiren Gomis, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Fransız oyuncu, "Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Onlarla beraber şampiyon olduk ve ben gol kralı oldum. Fatih Terim bana çok şey kattı. Kilit anda geldi ve şampiyonluğa ulaştık. Zor ve yorucu bir dönem geçirdim. Ekstra çalıştım ve antrenmanlar yaptım. Bugün de bunların ödülünü aldık. 15 yaşımdan bu beri bu ödülün hayalini kuruyordum ve gerçekleşti" dedi.

Taraftarlara da ayrı bir parantez açan Gomis, "Galatasaray'a geldiğimde en az 20 gol atan bir forveti olması gerektiğini biliyordum ve bunun sözünü verdim. Taraftarlarımızın ve benim dualarımla bunu gerçekleştirdim. 3 penaltı kaçırdığım zaman bile bana destek verdiler. Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ı da tebrik ederim" ifadelerini kullandı.  

Tolga Tahçı
 

 

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