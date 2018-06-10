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Mustafa Cengiz: 'Değerli bir sanayiciyi kaybettik'

Erdoğan Demirören’in cenazesine Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray Kulübü’nün efsane başkanı Faruk Süren de katıldı. 2 isim de, Erdoğan Demirören’in çok önemli bir iş adamı olduğunun altını çizdi.

Mustafa Cengiz: Değerli bir sanayiciyi kaybettik

10 Haziran 2018 14:47

Erdoğan Demirören’in Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazına katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray Kulübü’nün efsane başkanlarından Faruk Süren, Erdoğan Demirören’le ilgili İHA'ya açıklamalarda bulundu. Başkan Mustafa Cengiz, Erdoğan Demirören’i çok eskiden tanıdığını belirterek, “Benim çok eski tanıdığım bir isimdi. Kimse bilmez ama ben Ankara pazarlarından bu yana tanırım kendisini. Değerli bir sanayici, girişimciydi. Sanayici yönüyle tanınan bir insan ama Türkiye’nin ilk tanzim satış işini başlatan ve bunu alışveriş merkezi olarak açan kişidir kendisi. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

Faruk Süren: “Çok iyi bir girişimciydi” 

Galatasaray Kulübü’nün efsane başkanlarından olan iş adamı Faruk Süren de Erdoğan Demirören’in Türkiye için çok önemli bir kayıp olduğunu ifade ederek, “Ailesine, iş dünyasına ve ülkemizin başı sağ olsun. Çok iyi bir girişimciydi. Kendisini 50 yıla yakındır tanırım. Çok iyi bir patrondu. Zaten sonsuza uğurlandığı kalabalıktan da bu belli oluyor. Allah rahmet eylesin” diye konuştu.  

Bozhan Memiş - Bora Akyol
 

Etiketler: Mustafa Cengiz

 

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