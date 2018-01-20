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Mustafa Cengiz: 'Galatasaray’da bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'

Galatasaray yeni başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılılarda bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi.

Mustafa Cengiz: Galatasarayda bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

20 Ocak 2018 21:11

Galatasaray Spor Kulübü'nün Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı sonucunda Mustafa Cengiz, kulübün 37. başkanı oldu. Seçimin resmileşmesinin ardından Cengiz, kürsüye çıkarak teşekkür konuşması yaptı. Üyelerin Galatasaray tarihinde bir ilki yaşattıklarını söyleyen Başkan Cengiz, “İlk defa başkanın girdiği seçimde diğer aday seçim kazandı. İlk defa sanırım 5 sandık sonradan gelen aday seçimi kazandı. Bir çığır açtınız. Çok teşekkür ederim. Galatasaray’da sizler gibi bir neferim. Hizmet arzumdan dolayı buraya geldim” diye konuştu.

“Türkiye’nin değerli markasını layık olduğu yerlere çıkaracağız”

Aday olduğu ilk günden beri açık ve şeffaf bir Galatasaray olacağını söylediğini hatırlatan Cengiz, “Doğruların söylediğin bir Galatasaray olacak. Şunu iyi bilin sizler olmazsanız, ben bir hiçim. Bu Türkiye’nin değerli markasını layık olduğu yerlere çıkaracağız. Ben bana oy atmayanların da başkanıyım. Samimiyetle söylüyorum” şeklinde konuştu.

“Galatasaray’da bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak”

Galatasaray’da bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını vurgulayan Mustafa Cengiz, “14 spor dalında şahlanışın startını vereceğim. Eski başkanlara gerekli özeni göstereceğim. Dursun Özbek erken gitti. Ben ona yaptığı katkılar için teşekkür ederim. Yaşasın Galatasaray” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol
 

 

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