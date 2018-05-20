Mustafa Cengiz: 'Galatasaray’ı Avrupa’nın da zirvesine çıkaracağız'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 26 Mayıs Cumartesi günü yapılacak Olağan Genel Kurul öncesi Galatasaray Kalamış Tesisleri’nde düzenlediği adaylık tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz yönetimde oldukları 4 ayda çok çalıştıklarını söyleyerek, "Atamızın Samsun’a çıkış tarihi olan 19 Mayıs’a denk gelen bu şampiyonluğa ulaşmak bize nasip oldu. Bu işleri asla övünmek için, seçim kazanmak için, oy almak için yapmadık. Bize tevdi edilen kutsal görevi yerine getirmek için çalıştık. Bu ayağa kalkış, sizlerden aldığımız güçle oldu. Destekleriniz olmasaydı, bugün huzurunuza, şampiyon bir takımın, şampiyon bir camianın temsilcisi olarak gelemezdim" açıklamasını yaptı.

"GALATASARAY’I AVRUPA’NIN DA ZİRVESİNE ÇIKARACAĞIZ"

Galatasaray’a verdiği hizmetin kendisini memnun ettiğini aktaran Başkan Cengiz, şunları aktardı:

"Ben bu camianın bir mensubu, sizler gibi değerli insanların temsilcisi olmaktan onur duyuyorum. Sadece manevi bir hayalin, tutkunun, mecnun gibi bir aşkın peşindeyiz. O aşk ise Galatasaray. Kurucumuz Ali Sami Yen’in gösterdiği yolda ilerliyoruz. Galatasaray’ı sadece Türkiye’nin değil, inşallah Avrupa’nın da zirvesine çıkaracağız inşallah. Bize emanet edilen değerleri, inan edin kendi mal varlığımızdan çok daha önemli görüp, ona göre mücadele ediyoruz. Bundan emin olun."

"AVRUPA’DA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceğini ve Avrupa kupalarında yer almasına engel bir durumun olmadığını belirterek, "UEFA ile inşallah 4 yıllık yeni bir anlaşma yaparak, Avrupa’da yolumuza devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Cengiz, konuşmasının ardından, yönetim, denetleme, sicil ve disiplin kurulu aday listesinde yer alan isimleri tanıttı.